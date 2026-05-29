Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pilotprojekt: Gemeinsame Streifen sorgen für Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt

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Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Stadt Aurich

Pilotprojekt: Gemeinsame Streifen sorgen für Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt

Die Stadt Aurich und die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund gehen neue Wege in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Mit dem Start eines Pilotprojekts haben das Ordnungsamt und die Polizei am Donnerstag, den 28.05.2026, bei sonnigem Wetter den ersten gemeinsamen Streifengang im Bereich der Innenstadt aufgenommen. Ziel der Erprobungsphase ist es, wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, behördenübergreifende Abläufe zu optimieren und die Präsenz im öffentlichen Raum spürbar zu erhöhen.

Mit den regelmäßigen Fußstreifen setzen die Gefahrenabwehrbehörden auf ein starkes präventives Konzept. Die gemischten Teams aus Ordnungsamt und Polizei verstehen sich dabei in erster Linie als direkte, unkomplizierte Ansprechpartner für die Menschen vor Ort. Bereits während ihrer ersten Streifentätigkeit stieß das Projekt auf eine durchweg positive Resonanz in der Bevölkerung: Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, Fragen zu Verkehrsregelungen, zum Lieferverkehr oder zu allgemeinen städtischen Anliegen direkt im persönlichen Gespräch zu klären.

Neben der Bürgernähe bildet die Verkehrsüberwachung einen klaren Schwerpunkt der gemeinsamen Einsätze. Ein besonderes Augenmerk gilt der Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln sowie der Überprüfung der vorgeschriebenen Lieferzeiten in der Fußgängerzone. Durch die gebündelten Kompetenzen von Stadt und Polizei können Verstöße direkt vor Ort effizient geahndet und Gefahrensituationen minimiert werden.

Mit dieser Initiative setzen das Ordnungsamt der Stadt Aurich und die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund ein klares Zeichen für eine sichere, geordnete und lebenswerte Innenstadt. Nach Abschluss der Testphase werden die gewonnenen Erkenntnisse detailliert ausgewertet. Die Ergebnisse dienen als Grundlage, um die Kooperation gezielt weiterzuentwickeln und die gemeinsame Präsenz vor Ort langfristig optimal zu gestalten.

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