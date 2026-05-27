Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kollision mit Gegenverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Kollision mit Gegenverkehr

In Wittmund-Burhafe hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Transporter-Fahrer auf der Straße Falster in Fahrtrichtung Esens. Nach ersten Erkenntnissen übersah er, dass vor ihm ein Transporter verkehrsbedingt anhielt, und wollte diesem ausweichen. Der 29-Jährige fuhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 72-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 72-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

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