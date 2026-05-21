Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (20.05.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 03.30 Uhr löste die Alarmanlage an dem Geschäft aus. Die Beamten stellten bei Eintreffen eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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