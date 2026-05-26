Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallverursacher geflüchtet

Wiesmoor - Exhibitionist

Aurich - Zweijähriges Kind von Auto erfasst

Krummhörn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Unfallverursacher geflüchtet

In Hage ist ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Am Montag gegen 17 Uhr fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Küstenbahnstraße, als ihm ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von hinten auffuhr. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit einem schwarzen Fahrrad. Er hatte kurze blonde Haare, trug eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Exhibitionist

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es vergangenen Mittwoch in Wiesmoor. Ein bislang unbekannter Mann hielt sich zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich der Dahlienstraße auf und manipulierte vor einer 72-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil. Das Opfer informierte im Nachgang die Polizei. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,75 Meter groß mit einer kräftigen Statur. Er hatte eine dunkle Brille und kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Arbeitshose und Arbeitsjacke. Die Polizei Wiesmoor bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zweijähriges Kind von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Egels ist am Dienstag ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr gegen 12.10 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer auf dem Heerenkamp, als ein Kind von einem Grundstück auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das zweijährige Mädchen. Es musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Heerenkamp war vorübergehend gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Krummhörn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag im Ortsteil Grimersum in der Gemeinde Krummhörn ereignet. Zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer im Alten Postweg einen blauen VW Golf und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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