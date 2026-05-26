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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Vermisste Seniorin leblos aufgefunden

Landkreis Wittmund (ots)

Vermisste Seniorin leblos aufgefunden

Die in Carolinensiel seit Montagabend vermisste 88-jährige Frau ist leblos aufgefunden worden.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde am Dienstag gegen 11.30 Uhr durch die Einsatzkräfte in Höhe der Friedrichsschleuse eine leblose weibliche Person im Wasser entdeckt. Feuerwehr- und Rettungskräfte bargen die Frau aus dem Wasser. Eine hinzugerufene Notärztin konnte nur noch den Tod der 88-Jährigen feststellen.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, es wird um Löschung des Fotos sowie aller personenbezogenen Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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