Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 24.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung durch den Wurf eines Steins

Am Freitagnachmittag wurde eine Radfahrerin Opfer eines Steinwurfes. Die Frau war zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter ihr unvermittelt einen Stein gegen die Brust warf. Durch den Aufprall verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Die Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen, konnte ihre Fahrt jedoch im Anschluss fortführen. Der Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatorts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurde die Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer telefonisch über einen Pkw, der durch eine auffällige und potenziell gefährdende Fahrweise im öffentlichen Verkehrsraum aufgefallen war, informiert. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das betreffende Fahrzeug zeitnah lokalisieren und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholisierung des 49-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Ergebnis von über 2 Promille den Verdacht einer erheblichen alkoholischen Beeinflussung. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme zur Beweisführung angeordnet.

Wiesmoor - Unfallflucht nach verlorenem Ladegut

Am Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Oldendorfer Straße in Großefehn, als er während der Fahrt Ladung in Form eines Steins verlor. In der Folge wurde der Lkw eines weiteren Verkehrsteilnehmers durch das herabfallende Ladegut beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606-0 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Randale in Restaurant

Ein alkoholisierter 60-jähriger Mann randalierte in einem Restaurant in Norden und störte dort den Betriebsablauf. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte der Beschuldigte durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und versuchte die Ingewahrsamnahme durch Tritte gegen die eingesetzten Beamten zu verhindern. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Beamte blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss

Zeugen teilten der Polizei mit, dass ein 60-jähriger Mann aus Großheide mit seinem Motorrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen würde, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Zudem soll der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte angetroffen und kontrolliert werden. Der Verdacht der Alkoholisierung bestätigte sich während der Verkehrskontrolle. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Container aufgebrochen

Unbekannte haben in Wittmund mehrere Container aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 10 Uhr. Bei den Containern handelt es sich um Verkaufscontainer, die am Strand in Harlesiel aufgestellt sind. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Containern und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 6110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

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