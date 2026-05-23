Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 23.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperliche Auseinandersetzung vor Gastronomiebetrieb

In der Nacht zu Samstag kam es vor einem Gastronomiebetrieb am Auricher Hafen in der Hasseburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Täter einen 27-jährigen Mann attackierte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der Täter und das spätere Opfer gegen 02:02 Uhr in ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte körperlich auf den Mann einwirkte. Das Opfer erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Täter entfernte sich unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941-606-0 zu melden.

Aurich - Einbruch in Vereinsheim mit Vandalismusschaden

Unbekannte Täter sind am Freitagabend in das Vereinsheim eines örtlichen Fußballvereins eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 18:50 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten im Barger Weg in Aurich. Im Inneren verwüsteten die Einbrecher das Vereinsheim und entwendeten vereinseigene Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941-606-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verkehrsunfall auf dem Marktplatz: Alkoholisierte Fahrerin beschädigt Wartehäuschen

Am Freitagvormittag kam es auf dem Marktplatz in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Pkw-Fahrerin alleinbeteiligt ein Wartehäuschen beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte die Frau gegen 09:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug zurück und kollidierte dabei mit dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte eine Alkoholisierung der Fahrerin fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert über der gesetzlichen Grenze. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde der Führerschein der 60-Jährigen sichergestellt. Am Wartehäuschen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - 50-Jährige pöbelt herum und beleidigt Polizeibeamte

Auf dem Norder Pfingstmarkt ist am Freitagabend eine 50-jährige Frau aus Norden unangenehm aufgefallen. Nach anfänglichen Pöbeleien gegen andere Marktbesucher wurde die Polizei gerufen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von der alkoholisierten Frau beleidigt und bedroht. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Gewahrsamsbereich kam es zu weiteren Beleidigungen gegen Polizeibeamte. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs

Ein 55-jähriger Mann aus Berumbur ist am Freitagmittag gegen 13:20 Uhr auf dem Klappbrücker Weg durch die Polizei kontrolliert worden. Der Mann war auf der vorstehend benannten Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Da er stark alkoholisiert war und ein durchgeführter Atemalkoholtest knapp 3 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Großheide - Unfall mit drei Verletzten

Auf der Halbemonder Straße ist es am späten Freitagnachmittag gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sich drei Personen leicht verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 65-jährige Frau aus Hage mit ihrem Pkw in den Mühlenweg einbiegen und hat dabei den von vorne kommenden Pkw eines 20-Jährigen aus Leezdorf übersehen. Durch den Unfall wurden drei Personen in dem Pkw der Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

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