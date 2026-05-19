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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflüchtiger nach umfangreichen Ermittlungen festgestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Gestern Morgen kam es nahe der Regelschule in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriges Mädchen lief, vermutlich ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten, hinter einem Bus, der von der Bushaltestelle anfuhr, auf die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem herannahenden Audi. In der Folge stürzte das Mädchen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stoppte der Fahrer zwar sein Fahrzeug und befragte die 14-Jährige. Anschließend fuhr er jedoch vom Unfallort davon. Das Mädchen kam glücklicherweise lediglich leichtverletzt ins Krankenhaus. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gelang es schließlich, die Identität des Fahrers herauszufinden. Der 56-Jährige wurde als Tatverdächtiger zur Unfallflucht belehrt und befragt; weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Am betroffenen Audi waren entsprechende Unfallspuren vorhanden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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