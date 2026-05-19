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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung
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Sonneberg/Schalkau (ots)

Seit den Morgenstunden ist der 24-jährige Lukas Daniel Grimm aus Schalkau vermisst. Er verließ gegen 03:00 Uhr eine Kontaktadresse aus Effelder in unbekannte Richtung. Der Vermisste ist sehr schlank, ca. 1,85 m, besitzt kurze lockige braune Haare. Er trägt wahrscheinlich eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe, ein dunkelblaues T-Shirt und möglicherweise ein anthrazitfarbenes Hemd. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Grimm in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Eine Einverständniserklärung der Angehörigen liegt vor. Hinweise nimmt die PI Sonneberg, unter Tel. 0361 57 43 76100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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