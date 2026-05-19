Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw prallt gegen Baum - eine Person schwer verletzt

Watzdorf/Leutnitz, B88 (ots)

Am Montag, dem 18.05.2026, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die B88 zwischen den Ortschaften Watzdorf und Leutnitz. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw.

Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Aufgrund des Unfalls kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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