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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Gefährdung des Straßenverkehrs: Geschädigte/ Zeugen gesucht

Gehren/ Herschdorf/ Schwarzatal (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, meldeten Zeugen einen offensichtlich alkoholisierten Audi-Fahrer in Gehren. Die auffällige Fahrweise u.a. in Form von Schlangenlinien begann in Gehren und setzte sich über Herschdorf bis nach Schwarzatal/ Mellenbach fort. Der 47-jährige Fahrer konnte schließlich durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Zur Bestimmung des Alkoholgehalts während der Fahrt wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt; der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Es werden weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht, die Angaben zum Fahrtstil machen können bzw. durch mögliche Verkehrsmanöver des Beschuldigten beeinträchtigt worden. Beim genutzten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Audi A 6. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0121040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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