Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge findet gestohlenes Motorrad

Erfurt (ots)

Auf motorisierte Zweiräder hatten es Diebe am Dienstag (28.04.2026) in Erfurt abgesehen. In der Straße Am Drosselberg entwendeten die Unbekannten ein Kraftrad der Marke Honda im Wert von etwa 3.000 Euro. Als der 74-jährige Geschädigte am Mittwochvormittag auf einer Polizeidienststelle den Diebstahl anzeigen wollte, erhielt die Polizei einen Hinweis auf ein aufgebrochenes Motorrad, das in der Albert-Einstein-Straße abgestellt gewesen war. Die Polizei sicherte Spuren an dem Kraftrad und übergab es im Anschluss an den Eigentümer. Der durch die Manipulation des Zündschlosses entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Auch in der Sofioter Straße entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio im Wert von etwa 300 Euro. Nach diesem Fahrzeug wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gefahndet. (SO)

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