Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Viktoria Kindermann

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Pößneck (ots)

Seit dem Sonntagabend wird die 15-Jährige Viktoria Kindermann aus einer Kinder-und Jugendeinrichtung in Pößneck vermisst. Gegen 15.30 Uhr verließ das Mädchen im Beisein einer Freundin die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes, sodass öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Viktoria kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 165cm groß - kräftige Statur - schwarze, lange Haare - bekleidet mit Jogginghose, Trägertop, Strickjacke

In der Vergangenheit war die Gesuchte mehrfach mit ihrer Freundin in Erfurt unterwegs und wurde dann dort aufgegriffen.

Hinweise zum Verbleib des Mädchens nimmt jede Polizeidienststelle, bevorzugt die PI Saale-Orla (03663-4310), entgegen.

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