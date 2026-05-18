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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leitpfosten herausgerissen

Dreba - Knau (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Bereits am Wochenende vom 08.05.2026 zum 10.05.2026 zogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf der L2350 zwischen den Ortsteilen Dreba und Knau, auf Höhe der dortigen Fischerei, mehrere Leitpfosten heraus und warfen diese in die angrenzende Wiese. Außerdem wurde ein auf der Leitplanke befestigter Leitpfosten 90° in Richtung Fahrbahnmitte gebogen. Ob es sich hierbei um die gleiche Personengruppe handelte, welche am 09.05.2026 gegen Mitternacht mit Silvester-Böllern durch die Ortslage Kleina zog, wird im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft. Zeugen und / oder Geschädigte zur Straftat melden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer: ST/0122626/2026 tel. unter Nr. 03663-4310 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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