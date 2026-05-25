Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 25.05.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verletztes Reh

Am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr wurde der Polizei auf der Brockzeteler Straße in Aurich ein verletztes Reh gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Tier vermutlich infolge eines Verkehrsunfalles verletzt worden war. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um das Tier zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 kam es auf der Brockzeteler Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Fahrerin eines Toyota musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein 47-Jähriger Motorradfahrer erkannte dies offenbar zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW auf. Durch den Verkehrsunfall wurden die Autofahrerin, ihr Beifahrer und der Motorradfahrer leicht verletzt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunken mit dem Rad unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Polizeibeamten auf einen Fahrradfahrer in Friedeburg in der Friedeburger Hauptstraße aufmerksam. Während der Kontrolle stellten sie eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei dem 25-jährigen Friedeburger wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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