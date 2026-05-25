Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Kind in Badesee ums Leben gekommen

Landkreis Aurich (ots)

Marienhafe - Kind in Badesee ums Leben gekommen

Bei einem tragischen Badeunglück ist am Montagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen aus Marienhafe ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Kiessee in der Straße Tjücher Moortun in Marienhafe. Das Kind wurde durch Taucher aus dem Gewässer geborgen. Neben der Polizei waren auch mehrere Feuerwehren der Samtgemeinde Brookmerland, die DLRG, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und Notfallseelsorger im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an.

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