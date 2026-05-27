Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Einbruch in Kindergarten

Großefehn - Verletzte bei Auffahrunfall

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Münkeboe - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbruch in Kindergarten

Unbekannte sind über Pfingsten in einen Kindergarten in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Pfingstsonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, im Kapellenweg gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kindergartens. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen in Timmel (Großefehn). Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 9.40 Uhr auf der Leerer Landstraße unterwegs und erkannte zu spät, dass vor ihr ein 23-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die Skoda-Fahrerin fuhr auf das Heck des Audi auf. Die 75-Jährige und der 23-jährige Audi-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Auf der Emder Straße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Emden und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er offenbar einen 26-jährigen Hyundai-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Hyundai wurde durch die Kollision gegen einen vorausfahrenden Suzuki geschoben. Der 66-jährige Suzuki-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungsdienst betreut. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 210 in Aurich-Sandhorst ist am Dienstag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 54-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 147 bremste vor ihm eine 46-jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt ab. Er bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Münkeboe - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Münkeboe (Südbrookmerland) verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 42-jähriger Opel-Fahrer vom Poggenpoller auf den Rüskeweg und übersah dabei eine von rechts kommende 72-jährige Fahrradfahrerin. Der Opel-Fahrer erfasste die Radfahrerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Norden - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer auf der Klosterstraße und kollidierte in Höhe der Hausnummer 13 mit dem Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Fahrers. Der BMW-Fahrer soll nach einem kurzen Gespräch mit dem Mercedes-Fahrer geflüchtet sein. Es soll sich um einen silbergrauen BMW mit Norder Städtekennung gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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