Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Fahrradcomputer gestohlen

Wiesmoor - Diebstahl

Krummhörn - Scheibe eingeworfen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Fahrradcomputer gestohlen

In Upgant-Schott sind in den vergangenen Tagen bei mehreren abgestellten Pedelecs die Fahrradcomputer gestohlen worden. Die Diebstähle ereigneten sich vor Verbrauchermärkten in der Widzel-Tom-Brook-Straße. Zeugen, die Angaben zu den Taten in Upgant-Schott machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät Fahrradbesitzern, das Display beim Abstellen des eigenen Pedelecs oder E-Bikes stets abzumontieren und mitzunehmen, auch wenn das Rad nur kurz abgestellt wird.

Wiesmoor - Diebstahl

Unbekannte haben in Wiesmoor eine Terrassenmarkise gestohlen. Die Täter betraten zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, ein Grundstück in der Wittmunder Straße und entwendeten die Markise von einem derzeit unbewohnten Wohnhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Krummhörn - Scheibe eingeworfen

In Pewsum kam es am Mittwoch zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerstörten gegen 23.15 Uhr in der Cirksenastraße die Eingangstür eines Friseursalons. Die Verglasung wurde mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.200 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt in Norden hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 11.15 Uhr und 11.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße einen weißen Kia Rio am Außenspiegel. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

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