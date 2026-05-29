Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrer kollidiert mit Baum

Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein 87 Jahre alter Autofahrer aus Aurich ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Ihlow ums Leben gekommen. Der Mann fuhr gegen 18.20 Uhr mit einem VW auf der Holtroper Straße (K 104) aus Richtung Ostersander kommend in Fahrtrichtung Holtrop. Hinter der Einmündung zum Wiesener Weg kam er mit seinem Fahrzeug nach derzeitigem Erkenntnisstand alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 87-Jährige am Unfallort. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Weene und Holtrop, ein Rettungswagen und ein Notarzt. Die Holtroper Straße wurde vorübergehend vollgesperrt.

Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Hauptstraße (B 436) in Wiesmoor ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20.20 Uhr eine 42-jähriger Toyota-Fahrerin aus Richtung Wiesmoor kommend in Fahrtrichtung Großefehn und geriet in Höhe des Marktplatzes aufgrund eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr. Sie kollidierte dort mit einer 56-jährigen Renault-Fahrerin. Die 42-jährige Frau im Toyota wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Renault-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

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