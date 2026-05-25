Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (44) verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bochum (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Alleinunfall in Bochum am Samstag, 23. Mai, schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 44-jährige Essener gegen 18.00 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Hüller-Bach-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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