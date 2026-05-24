POL-BO: Fußgänger (63) von Pkw erfasst - schwer verletzt
Bochum (ots)
Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer am Samstag, 23. Mai, schwer verletzt worden.
Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 27-jährige Dortmunderin gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Unterstraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 100 querte zeitgleich der 63-jährige Fußgänger aus Bochum die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug der Dortmunderin erfasst.
Der Bochumer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und zog sich schwere Verletzungen zu - Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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