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Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß an Bushaltestelle - Radfahrer (84) schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai, wurden ein 84-jähriger Radfahrer und ein zwölfjähriger Junge bei einem Zusammenstoß verletzt.

Gegen 17.45 Uhr befuhr der 84-jährige Bochumer mit einem Fahrrad den Radweg der Westenfelder Straße in Richtung Wattenscheid. Etwa in Höhe der Einmündung "Paßweg" kollidierte der Senior mit einem an der dortigen Haltestelle wartenden zwölfjährigen Bochumer.

Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenen Krankenhaus gebracht. Der Junge aus Bochum wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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