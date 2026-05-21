Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bochum (ots)

Nach Sachbeschädigungen durch Graffiti auf dem Gelände der Ruhr-Universität in Bochum im Zeitraum von Mittwochabend, 20. Mai, bis Donnerstagmorgen, 21. Mai, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben dort in der Zeit von 19.30 Uhr abends bis 7 Uhr morgens mehrere Schmierereien mit Bezügen zum Nahostkonflikt gesprüht.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4505 (-4441 Kriminalwache) um sachdienliche Zeugenhinweise.

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