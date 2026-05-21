PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bochum (ots)

Nach Sachbeschädigungen durch Graffiti auf dem Gelände der Ruhr-Universität in Bochum im Zeitraum von Mittwochabend, 20. Mai, bis Donnerstagmorgen, 21. Mai, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben dort in der Zeit von 19.30 Uhr abends bis 7 Uhr morgens mehrere Schmierereien mit Bezügen zum Nahostkonflikt gesprüht.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4505 (-4441 Kriminalwache) um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren