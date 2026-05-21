Polizei Bochum

POL-BO: Schlag gegen internationale Einbrecherbande: Polizei nimmt sechs Tatverdächtige in Bochum-Langendreer und Bergheim fest

Bochum, Bergheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Bochum

Erfolg für Staatsanwaltschaft und Polizei: Nach intensiven Ermittlungen des Bochumer Fachkommissariats für Wohnungseinbruch (KK 13) haben Polizeikräfte am Donnerstagmorgen, 21. Mai, sechs Personen festgenommen. Sie stehen in dringendem Verdacht, Teil einer international agierenden Einbrecherbande zu sein.

Den festgenommenen kroatischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 25 und 41 Jahren werden zahlreiche Wohnungseinbrüche in NRW zur Last gelegt. Die Tatverdächtigen, die bereits wegen europaweiter Eigentumsdelikte bekannt sind, kommen für zahlreiche Wohnungseinbrüche im Ruhrgebiet und Rheinland infrage.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum hatte das Amtsgericht Bochum mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle erlassen - eine 26-Jährige und eine 31-Jährige aus Bochum sowie eine 41-Jährige aus Bergheim gingen in Untersuchungshaft.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurden und Bargeld sowie zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bochum dauern an.

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