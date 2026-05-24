Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach versuchtem räuberischem Diebstahl in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einem versuchten räuberischen Diebstahl in Bochum am Samstagnachmittag, 23. Mai, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Ein Zwölfjähriger und sein 13-jähriger Freund (beide aus Herne) waren gegen 14.50 Uhr auf der Dr.-Gerhard-Petschelt-Brücke unterwegs. Im Bereich der U-Bahn-Haltestelle "Bochum Ruhr-Universität" wurden sie von vier Jugendlichen angesprochen und nach der Möglichkeit eines Geldwechsels gefragt. Einer der Jugendlichen versuchte, dem Zwölfjährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden. Der Herner konnte dies verhindern und gemeinsam mit seinem Begleiter flüchten.

Laut Zeugenangaben sprach der tatverdächtige Jugendliche akzentfrei Deutsch und wird wie folgt beschrieben: etwa 14 bis 15 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Locken, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und langer schwarzer Jogginghose.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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