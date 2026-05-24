Polizei Bochum

POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum - Rennradfahrer (39) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 24. Mai, in Bochum-Leithe ist ein 39-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige Gelsenkirchener gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad die Berliner Straße in Fahrtrichtung Wattenscheider Innenstadt.

Zeitgleich befand sich ein 39-Jähriger aus Bochum mit seinem Pkw auf der Linksabbiegespur. Dieser beabsichtigte im weiteren Verlauf einen Spurwechsel und wechselte auf die Fahrspur des Rennradfahrers. In der Folge kam es zur Kollision mit dem 39-jährigen Rennradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Gelsenkirchener schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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