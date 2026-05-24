PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum - Rennradfahrer (39) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 24. Mai, in Bochum-Leithe ist ein 39-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige Gelsenkirchener gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad die Berliner Straße in Fahrtrichtung Wattenscheider Innenstadt.

Zeitgleich befand sich ein 39-Jähriger aus Bochum mit seinem Pkw auf der Linksabbiegespur. Dieser beabsichtigte im weiteren Verlauf einen Spurwechsel und wechselte auf die Fahrspur des Rennradfahrers. In der Folge kam es zur Kollision mit dem 39-jährigen Rennradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Gelsenkirchener schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 05:09

    POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Samstagnachmittag, 23. Mai, sind zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 40-jährige Bochumerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gahlenschen Straße in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 92 beabsichtigte sie, nach links auf eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 05:00

    POL-BO: Fußgänger (63) von Pkw erfasst - schwer verletzt

    Bochum (ots) - Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer am Samstag, 23. Mai, schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 27-jährige Dortmunderin gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Unterstraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 100 querte zeitgleich der 63-jährige Fußgänger aus Bochum die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug der Dortmunderin ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 04:52

    POL-BO: Zeugen nach versuchtem räuberischem Diebstahl in Bochum gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem versuchten räuberischen Diebstahl in Bochum am Samstagnachmittag, 23. Mai, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein Zwölfjähriger und sein 13-jähriger Freund (beide aus Herne) waren gegen 14.50 Uhr auf der Dr.-Gerhard-Petschelt-Brücke unterwegs. Im Bereich der U-Bahn-Haltestelle "Bochum Ruhr-Universität" wurden sie von vier Jugendlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren