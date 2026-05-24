Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Samstagnachmittag, 23. Mai, sind zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 40-jährige Bochumerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gahlenschen Straße in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 92 beabsichtigte sie, nach links auf eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 58-jährigen Kraftradfahrer aus Bochum, der hinter ihr in selber Richtung unterwegs war und sich im Überholvorgang über die Gegenfahrbahn befand.

Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu, die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide kamen mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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