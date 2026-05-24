POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Wallscheid (ots)
Am 23.05.2026 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem E-Bike die Brunnenstraße in der Ortslage von Wallscheid.
Hier kam er in Folge eines Bremsfehlers zu Fall und stürzte auf die Straße.
Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
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