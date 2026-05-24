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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wallscheid (ots)

Am 23.05.2026 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Radfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem E-Bike die Brunnenstraße in der Ortslage von Wallscheid.

Hier kam er in Folge eines Bremsfehlers zu Fall und stürzte auf die Straße.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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