Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Diebstahl

Wittlich (ots)

Am 23.05.2026 gegen 15:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Seniorenresidenz in der Arnold-Janssen-Straße in Wittlich.

Hier betrat er durch die nicht verschlossene Türe eine kleine Wohnung und begab sich in das Schlafzimmer.

Durch die Wohnungseigentümer wurde er entdeckt und angesprochen, woraufhin er sich mit der Aussage, er habe sich in der Türe geirrt, entfernte.

Im Anschluss mussten die Wohnungsinhaber feststellen, dass die Kommode durchsucht worden war. Glücklicherweise wurde nichts entwendet.

Der bisher unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben. ca. 170 cm, schlank, 25-35 Jahre, Stoppelbart, buschige, dunkle Augenbrauen, dunkle Kleidung, dunkle Basecap

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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