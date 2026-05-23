Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Diebstahl aus Fahrzeug, Fahren unter Alkoholeinfluss mit Fahrrad

Hasborn (ots)

Am 22.05.2026 gegen 23:25 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen, welche sich verdächtig im Bereich der abgestellten Fahrzeuge am Mitfahrerparkplatz in Hasborn aufhielten.

Im Anschluss entfernte sich die Personen mit Fahrrädern.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ein 17- und ein 20-jähriger Radfahrer im Bereich der Landstraße 52 zwischen Hasborn und Greimerath festgestellt.

Beide Personen stammten aus dem Bereich der VG Wittlich-Land. Die führten szenetypisches Aufbruchswerkzeug in Form von Dietrichen mit sich, welches sichergestellt wurde.

Der 17-Jährige stand zudem unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Letztlich wurde am Tatort festgestellt, dass es nicht zu einem Öffnen der Fahrzeuge kam, es blieb beim Versuch.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell