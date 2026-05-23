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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots)

Am 22.05.2026 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei aus Wittlich Verkehrskontrollen im innerstädtischen Bereich durch.

Es wurden insgesamt 17 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert.

Erfreulicherweise ergab sich lediglich in fünf Fällen das Erfordernis einer Verwarnung nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs.

Im Übrigen wurden mehrere Fußstreifen in der Innenstadt und dem Stadtpark durchgeführt, bei welchen sich mehrere Bürgergespräche ergaben.

Die polizeiliche Präsenz wurde durchweg positiv begrüßt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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