POL-PDWIL: Verkehrskontrolle
Wittlich (ots)
Am 22.05.2026 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei aus Wittlich Verkehrskontrollen im innerstädtischen Bereich durch.
Es wurden insgesamt 17 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert.
Erfreulicherweise ergab sich lediglich in fünf Fällen das Erfordernis einer Verwarnung nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs.
Im Übrigen wurden mehrere Fußstreifen in der Innenstadt und dem Stadtpark durchgeführt, bei welchen sich mehrere Bürgergespräche ergaben.
Die polizeiliche Präsenz wurde durchweg positiv begrüßt.
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