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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Stromausfall im Prümer Krankenhaus

Prüm (ots)

Am frühen Morgen des 23.05.2026 kam es zu einem elektrischen Störfall im Prümer Krankenhaus. Dadurch entstand eine Rauchentwicklung im Untergeschoss des Hauses an der Stromversorgungsanlage. Die Feuerwehr war im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Patienten wurden zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, sodass vorerst von einem technischen Defekt ausgegangen wird. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Durch den Störfall kam es kurzzeitig zu einem größeren Stromausfall, auch in Prüm und der Umgebung. Flächendeckend konnte die Stromversorgung schnell wiederhergestellt werden. Im Prümer Krankenhaus ist sie jedoch noch eingeschränkt, weshalb im Bedarfsfall die umliegenden Krankenhäuser aufgesucht werden sollen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit Katastrophenschutzkräften, das THW, das DRK, die Westnetz-GmbH sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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