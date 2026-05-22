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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 21.05.2026 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Fahrzeug die Kondelstraße in Wittlich, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Ein Alkoholtest ergab eine Konzentration von über 0,5 Promille.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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