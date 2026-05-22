Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 21.05.2026 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Fahrzeug die Kondelstraße in Wittlich, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Ein Alkoholtest ergab eine Konzentration von über 0,5 Promille.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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