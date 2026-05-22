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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Prüm

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmorgen, den 18.05.2026, bis Dienstagmittag, den 20.05.2026, kam es in der Monthermerstraße vor dem Parkhaus in Prüm auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter Personenkraftwagen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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