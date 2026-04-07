Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am vergangenen Sonntag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Haustür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses in der Werderstraße. Die Einbrecher entwendeten ein Paar Sportschuhe der Marke Asics, die vor einer Wohnungstür abgestellt waren.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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