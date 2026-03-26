Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Saunabrand im Rée-Carré - Nachtragsmeldung -

Offenburg (ots)

Beim Brand einer Saunakabine in einem Fitness-Studio im Offenburger Rée-Carré am heutigen Donnerstagvormittag blieb es glücklicherweise dabei, dass keine Personen ernsthaft verletzt worden sind. Eine Person, die sich im Saunabereich befand, wurde durch den Rettungsdienst untersucht.

Das Schadenfeuer konnte auf den Saunabereich begrenzt werden. Die in diesem Gebäudebereich installierte feste Sprinkleranlage sowie die direkte Alarmierung der Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage haben die Gefahr frühzeitig entdeckt und Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet.

Bereits auf der Anfahrt erhöhte der Einsatzleiter aufgrund seiner Lageinformationen die Alarmstufe nach dem Algorithmus "2.Alarm", so dass nach wenigen Minuten ein Großaufgebot an Personal und Fahrzeugen an der Brandstelle eintraf. Dabei schlugen der Feuerwehr dichter schwarzer Rauch und Flammen aus dem ebenerdig begehbaren Wellnessbereich entgegen. Eine weitere Brandausbreitung konnte durch das Vorgehen mehrerer Atemschutztrupps verhindert werden. Die Sperrung der Gustav-Rée-Anlage durch die Polizei ermöglichte den Einsatzkräften ein reibungsloses Vorgehen in der gut besuchten Innenstadt. Neben der Brandbekämpfung und einer technischen Belüftung der Einsatzstelle ging die Feuerwehr auch gegen einen Wassereintritt im Erdgeschoss unter der Brandstelle vor.

Die FEUERWEHR OFFENBURG war von 09.30 Uhr bis gegen 13.00 Uhr mit 13 Fahrzeugen und über 60 Einsatzkräften tätig.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

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