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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtrag zum Arbeitsunfall am Rheinhafen vom 08.04.2026, 17:20 Uhr - Erfolgreiche Bergung des gestürzten Verladekrans

Breisach am Rhein (ots)

Der im Hafenbecken in Breisach am Rhein liegende Verladekran konnte in der Nacht zu Donnerstag erfolgreich aus dem Rhein gehoben werden. Unter der Koordination von drei Spezialfirmen wurde dieser sicher aus dem Wasser geborgen. Die Arbeiten verliefen dabei ohne Zwischenfälle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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