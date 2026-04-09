POL-Einsatz: Nachtrag zum Arbeitsunfall am Rheinhafen vom 08.04.2026, 17:20 Uhr - Erfolgreiche Bergung des gestürzten Verladekrans
Breisach am Rhein (ots)
Der im Hafenbecken in Breisach am Rhein liegende Verladekran konnte in der Nacht zu Donnerstag erfolgreich aus dem Rhein gehoben werden. Unter der Koordination von drei Spezialfirmen wurde dieser sicher aus dem Wasser geborgen. Die Arbeiten verliefen dabei ohne Zwischenfälle.
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