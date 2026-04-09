POL-Einsatz: Nachtrag zum Arbeitsunfall am Rheinhafen vom 08.04.2026, 17:20 Uhr - Erfolgreiche Bergung des gestürzten Verladekrans

Breisach am Rhein (ots) - Am Mittwochvormittag kam es am Rheinhafen in Breisach am Rhein zu einem Betriebsunfall während des Abbaus eines alten Verladekrans. Zwei Mitarbeiter einer Spezialfirma wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen 10 Uhr waren die Arbeiter auf einem Hubsteiger mit Demontagearbeiten an einem alten Verladekran beschäftigt. Aus bislang ...

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