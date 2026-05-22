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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 13-jährigem Jugendlichen

Wittlich (ots)

Am 21.05.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooterfahrer die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Im Bereich des Parkplatzes des Globus-Marktes übersah er einen von rechts kommenden bevorrechtigten Personenkraftwagen und kollidierte mit diesem.

Der 13-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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