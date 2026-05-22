POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 13-jährigem Jugendlichen
Wittlich (ots)
Am 21.05.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger E-Scooterfahrer die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.
Im Bereich des Parkplatzes des Globus-Marktes übersah er einen von rechts kommenden bevorrechtigten Personenkraftwagen und kollidierte mit diesem.
Der 13-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.
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