Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Gartengeräten

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 17.05.2026 zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr der Diebstahl von mehreren teilweise hochwertigen Gartengeräten aus einem unverschlossenen Carport im Bereich Berlinger Straße in Wittlich.

Die bisher unbekannten Täter betraten den Carport und entwendeten die dort verdeckt abgelegten Gartengeräte.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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