Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: viele Verkehrsunfälle

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Zu insgesamt 12 Verkehrsunfällen mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 22.05.2026 ausrücken.

Glücklicherweise handelte es sich bei den meisten nur um Sachschadensunfälle im niedrigschwelligen Verwarnungstatbestand.

Allerdings ereignete sich auch eine Unfallflucht und zwei Unfälle mit Personenschaden.

Am 22.05.2026 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld. Plötzlich querte im Bereich der Einmündung "Im Märchen" ein junges Mädchen mit einem Tret- oder Elektroroller unvermittelt und kollidierte leicht mit dem Fahrzeug. Das Mädchen entschuldigte sich und gab an, dass kein Schaden entstanden sei. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Unfallverursacherin verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung ihrer Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Gegen 18:56 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Belgien die Bundesstraße 49 von Kinderbeuern in Richtung Bengel. Hier kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und eines etwaigen Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte samt seiner Sozia-Fahrerin in den Graben. Beide Personen wurden mittelschwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gegen 20:22 Uhr befuhr eine 25-jährge Motorradfahrerin aus der VG Ramstein-Miesenbach einen Feldweg im Bereich der Kreisstraße 43 bei Niederkail. Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung. Die junge Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde abgeschleppt.

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