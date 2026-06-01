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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntagabend ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Krummhörner Ortsteil Freepsum ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer gegen 22.45 Uhr auf der Freepsumer Landstraße in Fahrtrichtung Pewsum. In einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 28-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle bis etwa 4.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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