Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Baustelle eingedrungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: In Baustelle eingedrungen

Unbekannte brachen zwischen Samstagmorgen, 06:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr, ein Vorhängeschloss an einer Baustellentür auf dem Dach der St. Franziskus Kirche in der Franziskanergasse auf. Die Baustellentüre befindet sich in einer Höhe von ca. 10 Metern und kann nur über das Baustellengerüst erreicht werden. Die Baustelle ist mit einem Bauzaun abgesichert, weshalb die Einbrecher über diesen klettern mussten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 / 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

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