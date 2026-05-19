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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Rollstuhlfahrer (0108789/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Am Sonntag, den 03.05.2026 kam es gegen 10:15 Uhr im Thomas-Müntzer-Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollstuhlfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rollstuhlfahrer den Thomas-Müntzer-Weg in Richtung Goethestraße, während der bislang unbekannte Pkw-Fahrer den Weg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Als der Rollstuhlfahrer den Pkw wahrnahm, wich er nach rechts aus und geriet mit den rechten Rädern seines Rollstuhls auf den unbefestigten Randstreifen. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich.

Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rollstuhl kam es nicht.

Nach dem Unfall leisteten neben dem Pkw-Fahrer vier bislang unbekannte Personen Erste Hilfe. Hierbei handelte es sich um zwei männliche und zwei weibliche Personen. Diese fünf Ersthelfer sowie weitere unabhängige Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburger Land unter Telefon 03447 471-0 zum Aktenzeichen VUS/0108789/2026 zu melden. (DL)

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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