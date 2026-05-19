LPI-G: (LK ABG) Dieseldiebstahl von Baustellengelände (0121870/2026)

Greiz (ots) - Hohenleuben. Am Sonntag, den 17. Mai 2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern und einem Pkw. Eine 52-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades fuhr auf ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad auf, kam dadurch zu Fall und stieß gegen einen am Straßenrand abgestellten VW Transporter. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins ...

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