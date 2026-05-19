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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Dieseldiebstahl von Baustellengelände (0121870/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 16.05.2026, 16:40 Uhr bis zum 18.05.2026, 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände im Bauernweg und entwendeten aus zwei abgestellten Baumaschinen insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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