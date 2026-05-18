Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Erpressung über soziale Medien - Sextortion (0120336/2026)

Altenburg/Gera/Greiz (ots)

Großenstein. Im Zeitraum vom 15. Februar bis 15. Mai 2026 wurde ein 21-jähriger Mann über TikTok von einer unbekannten Täterin zur Übersendung von Nacktbildern aufgefordert. Anschließend wurde der 21-Jährige mit der Androhung der Veröffentlichung der Bilder erpresst und leistete Zahlungen von insgesamt über 4.000 Euro. Trotz das der Geschädigte gezahlt hatte, wurden die Bilder dennoch an Bekannte weitergeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Erpressung auf sexueller Grundlage übernommen.

Der Sachverhalt reiht sich an eine Reihe gleichgelagerter Delikte, die in jüngerer Vergangenheit wieder verstärkt auftreten. Über soziale Medien bahnen unbekannte Personen Gespräche an, die schnell sexuelle Inhalte aufgreifen. Regelmäßig kommt es dann zu der Forderung Nackbilder oder -videos zu übersenden, der immer wieder all zu arglose, zumeist männliche, Opfer bereitwillig nachkommen. Anschließend kommt es dann zu Erpressungshandlungen von in der Regel vierstelligen Summen. Die Kriminalpolizei warnt daher eingehend davor unbekannten Social-Media-Kontakten derartiges Bildmaterial zukommen zu lassen. Häufig sitzen die Täter im Ausland und verwenden für ihre Tathandlungen missbräuchlich Bilder anderer Personen, wodurch die Ermittlungen oft schwierig, langwierig und häufig erfolglos verlaufen. (DL)

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