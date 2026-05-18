LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen (0121267/2026)
Greiz (ots)
Hohenleuben. Am Sonntag, den 17. Mai 2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern und einem Pkw. Eine 52-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades fuhr auf ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad auf, kam dadurch zu Fall und stieß gegen einen am Straßenrand abgestellten VW Transporter. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Greiz gebracht. Die Polizei Greiz hat den Unfall aufgenommen und schätzt den entstanden Sachschaden auf knapp fünfstellig. (DL)
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