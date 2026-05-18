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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen (0121267/2026)

Greiz (ots)

Hohenleuben. Am Sonntag, den 17. Mai 2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Oststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern und einem Pkw. Eine 52-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades fuhr auf ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad auf, kam dadurch zu Fall und stieß gegen einen am Straßenrand abgestellten VW Transporter. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Greiz gebracht. Die Polizei Greiz hat den Unfall aufgenommen und schätzt den entstanden Sachschaden auf knapp fünfstellig. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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