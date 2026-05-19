LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Ortseingangsschildes (0121571/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Unbekannte Täter entwendeten am Ortseingang in der Münsaer Straße ein Ortseingangsschild (Zeichen 310) der Stadt Altenburg. Die Tat wurde am 18.05.2026 gegen 06:20 Uhr festgestellt. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zum Verbleib des Schildes ausführen können, sich unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)
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