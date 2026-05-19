LPI-G: (G) Brand einer Gartenlaube
Gera (ots)
Gera. Am 18.05.2026 gegen 16:15 Uhr geriet in der Gartenanlage "Erholung" in der Straße Am Ferberturm eine Gartenlaube in Brand. Das offenbar verlassene Gartengrundstück wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr ließ die Laube kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung. (DL)
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