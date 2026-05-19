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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand einer Gartenlaube

Gera (ots)

Gera. Am 18.05.2026 gegen 16:15 Uhr geriet in der Gartenanlage "Erholung" in der Straße Am Ferberturm eine Gartenlaube in Brand. Das offenbar verlassene Gartengrundstück wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr ließ die Laube kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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