LPI-G: (G) Brand einer Gartenlaube

Altenburg (ots) - Schmölln. Am 18.05.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Zum Wasserturm" ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 90-jähriger Fahrer eines VW kam nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Streugutkasten. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen vorausfahrenden Mercedes. Der ...

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