PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit verletzter Person (0122479/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 18.05.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Zum Wasserturm" ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 90-jähriger Fahrer eines VW kam nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Streugutkasten. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen vorausfahrenden Mercedes. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Altenburger Land hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 08:03

    LPI-G: (LK ABG) Dieseldiebstahl von Baustellengelände (0121870/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 16.05.2026, 16:40 Uhr bis zum 18.05.2026, 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände im Bauernweg und entwendeten aus zwei abgestellten Baumaschinen insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. (DL) ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:01

    LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Ortseingangsschildes (0121571/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter entwendeten am Ortseingang in der Münsaer Straße ein Ortseingangsschild (Zeichen 310) der Stadt Altenburg. Die Tat wurde am 18.05.2026 gegen 06:20 Uhr festgestellt. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zum ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 08:22

    LPI-G: (LK ABG) Erpressung über soziale Medien - Sextortion (0120336/2026)

    Altenburg/Gera/Greiz (ots) - Großenstein. Im Zeitraum vom 15. Februar bis 15. Mai 2026 wurde ein 21-jähriger Mann über TikTok von einer unbekannten Täterin zur Übersendung von Nacktbildern aufgefordert. Anschließend wurde der 21-Jährige mit der Androhung der Veröffentlichung der Bilder erpresst und leistete Zahlungen von insgesamt über 4.000 Euro. Trotz das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren