Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Abschlussmeldung Unwetter: 170 Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Soest

Mehrere Bahnlinen betroffen.

Soest (ots)

Die Unwetterfront hat im Kreis Soest für rund 170 Einsätze der Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet gesorgt. Der Schwerpunkt lag dabei im nördlichen Kreisgebiet, insbesondere in der Stadt Lippstadt mit rund 50 unwetterbedingten Einsätzen. Die Bahnlinien Soest-Dortmund, Soest-Hamm und Soest-Lippstadt waren unwetterbedingt gesperrt.

Während des Unwetters kam es zudem zu einem Brandereignis in einem Pflege- und Seniorenheim in Rüthen. Der Entstehungsbrand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Einsatzlage hat sich gegen 21:45 Uhr beruhigt, sodass die Feuerwehren ihre Bereitschaften in den Feuerwehrhäusern auflösen konnten. Insgesamt waren rund 350 Einsatzkräfte im Einsatz. Eine Einsatzkraft wurde während des Einsatzes in Lippstadt an der Hand verletzt.

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